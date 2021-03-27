27 Марта 2021
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Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова на Чемпионате мира по фигурному катанию 2021 в Стокгольме. (2021) | Фото: Первый канал

Россиянки заняли весь пьедестал на Чемпионате мира по фигурному катанию

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на одиночных соревнованиях Чемпионата мира 2021 в Стокгольме.

Чемпионкой мира стала ученица Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова – 16-летняя Анна Щербакова. Для нее (как и для Александры Трусовой) это дебютный взрослый чемпионат мира. Девушка набрала по итогам двух прокатов 233.17 балла: это меньше, чем в 2019-м году на ЧМ у Алины Загитовой, да и для самой Ани это не личный рекорд. После короткой программы она лидировала, но в произвольной пропустила вперед Трусову, сорвав один из четверных прыжков. Тем не менее, запас преимущества позволил ей стать первой. Уже который год подряд лучшая фигуристка планеты – из команды Тутберидзе.

Второе место (220.46 балла) заняла Елизавета Туктамышева, воспитанница Алексея Мишина. Она уже выигрывала чемпионат мира – в 2016-м году и тоже в Стокгольме. Потом много лет спортсменка не могла пробиться в сборную и вот теперь с триумфом вернулась, отобравшись на эти соревнования через дополнительные турниры в России. Туктамышева была третьей после короткой программы, в произвольной исполнила элементы ультра-си – одиночный тройной аксель и его же в каскаде с двойным тулупом.

Третье место (217.20) заняла Александра Трусова, которая в прошлом году перешла от Тутберидзе в тренерский штаб Евгения Плющенко. В короткой программе она показала себя не лучшим образом и после первых стартов была лишь 12-й. Но в произвольной программе пошла на четверные прыжки, некоторые из них сорвала, тем не менее, оставшиеся принесли ей гигантское превосходство над всеми возможными преследовательницами, произвольную программу она выиграла.  

Стоит отметить, что Щербакова и Туктамышева переболели коронавирусом, болезнь сильно повлияла на самочувствие девушек в середине сезона, на российских стартах они часто выступали, как говорится, только на морально-волевых качествах.

Помогли россиянкам и ошибки соперниц. Лидер сборной Японии Рика Кихира не стала делать четверные прыжки ни на тренировках, ни на соревнованиях, в произвольной программе сорвала несколько элементов. Ее соотечественницы тоже разместились далеко от лидеров.

Напомним, медали девушек – уже не первые на этом чемпионате мира для России. В парном катании золото взяли также дебютанты первенства планеты – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третье место у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского – обе пары катаются у Татьяны Москвиной.

Сегодня за медали поборются мужчины: россияне Михаил Коляда и Евгений Семененко занимают после короткой программы 4-е и 10-е места соответственно. Также после ритм-танца в танцах на льду лидируют Виктория Синицына и Никита Кацалапов.  

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Россиянки заняли весь пьедестал на Чемпионате мира по фигурному катанию

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Теги: фигурное катание, чемпионат мира в стокгольме, анна щербакова, елизавета туктамышева, александра трусова



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