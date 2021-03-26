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центральный банк, центробанк, ЦБ (2018) | Фото: nakanune.ru

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев назвал неизбежным рост процентных ставок

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев назвал рост процентных ставок неизбежностью, сообщает ТАСС.

"Давайте все примем эту очевидность о том, что ставки будут расти. И это неизбежно. Может быть, они будут расти и до 5%, и до 6% — мы этого не знаем, но диапазон задан во всех официальных документах ЦБ. В любом случае это будет выше, чем сейчас. Это то, что должны все понимать", - заявил он, добавив, что повышение ставки - "холодный душ", который нужен для того, чтобы "люди немного встряхнулись и подумали, что вообще-то никто не шутит".

Банк России повысил ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых 19 марта. ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях. В первой декаде марта средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков РФ снизилась с 4,53% до 4,51%.

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Заместитель министра финансов Алексей Моисеев назвал неизбежным рост процентных ставок

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Теги: Алексей Моисеев, процент, ставки, ключевая ставка, Центробанк



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