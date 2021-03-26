Минсельхоз РФ предложил запретить вывоз дельфинов, китов и морских свиней

Минсельхоз РФ предложил на полгода запретить вывоз дельфинов, китов и морских свиней, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

"Установить со дня вступления в силу настоящего постановления на сто восемьдесят дней временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров, предусмотренных кодом 0106 12 00 единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, в части китов, дельфинов и морских свиней (млекопитающие отряда Cetacea)", - говорится в документе.

Кроме того, Минэкономразвития необходимо уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета, а также внести на ее рассмотрение предложение о введении временного запрета на вывоз.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в России готовится к принятию в первом чтении законопроект о запрете вылова дельфинов, косаток и тюленей для океанариумов и дельфинариев.

Отметим, что сегодня шоу с дельфинами и передвижные "морские цирки" незаконны во многих странах.