27 Марта 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
телефонный террорист (2016) | Фото:vk.com

В пермских школах взрывных устройств не обнаружили

Информация о минировании учреждений образования в Перми не подтвердилась, сообщили Накануне.RU в министерстве территориальной безопасности.

Оперативным службам отбой был дан в 18.15. В зданиях не обнаружено взрывных устройств и взрывчатых веществ . Угрозы населению нет.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту анонимных сообщений и напоминают о предусмотренной законодательством уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Отметим, что неделю назад по Перми также прокатилась волна "минирований" социально значимых объектов. В их числе школа и администрация Перми. Тогда информация о взрывных устройствах в зданиях не подтвердилась.

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В пермских школах взрывных устройств не обнаружили

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Теги: лжеминирование, школа, проверка



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