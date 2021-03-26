В пермских школах взрывных устройств не обнаружили

Информация о минировании учреждений образования в Перми не подтвердилась, сообщили Накануне.RU в министерстве территориальной безопасности.

Оперативным службам отбой был дан в 18.15. В зданиях не обнаружено взрывных устройств и взрывчатых веществ . Угрозы населению нет.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту анонимных сообщений и напоминают о предусмотренной законодательством уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Отметим, что неделю назад по Перми также прокатилась волна "минирований" социально значимых объектов. В их числе школа и администрация Перми. Тогда информация о взрывных устройствах в зданиях не подтвердилась.