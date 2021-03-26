Врио главы Пензенской области Олег Мельниченко примет участие в выборах губернатора

Врио главы Пензенской области Олег Мельниченко планирует принять участие в выборах губернатора, сообщает ТАСС со ссылкой на самого главу региона.

На выборы он пойдет от "Единой России". А в качестве приоритетов работы на новом посту назвал "текущие проблемы" к которым отнес реализацию нацпроектов, весь комплекс мероприятий, связанных с COVID-19 и организацией прививочной кампании населения, противопаводковые мероприятия, подготовка к посевному сезону, пожароопасному периоду.

Сенатор Олег Мельниченко возглавил регион сегодня, по решению президента Владимира Путина. Должность он получил после того, как 23 марта прежний губернатор Иван Белозерцев был освобожден от должности по решению главы государства в связи с утратой доверия.

Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года губернатор Иван Белозерцев получил через посредников от главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. В ответ губернатор должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.