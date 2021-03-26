26 Марта 2021
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Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Хрущев возглавил департамент природно-ресурсного регулирования Ямала

Директором департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямала назначен экс-директор по арктическим проектам в "Росгеологии" Сергей Хрущев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Сергей Хрущев родился 21 февраля 1971 года в селе Быньги Свердловской области. В 1998 году окончил Гуманитарный университет Екатеринбурга по специальности "Финансы и кредит". В 2001 году прошел профессиональную переподготовку по Президентской программе для управленческих кадров в области народного хозяйства. Имеет степень магистра делового администрирования (МВА).

На Ямал приехал в 1992 году, где начал свою трудовую деятельность в Тарко-Сале в должности экономиста компании "Пурнефтегазгеология". В начале 2000-х возглавлял "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ".

Сергей Хрущев(2021)|Фото: yanao.ru

В 2009 году Сергей Хрущев переехал в Москву, где занялся вопросами добычи и транспортировки нефти и газа в Министерстве энергетики РФ. Под его руководством проходила разработка комплексной программы по развитию месторождений нефти и газа Ямало-Ненецкого автономного округа.

С 2011 по 2014 годы Хрущев занимал руководящие должности в "Ямал СПГ", возглавлял "Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО". Позднее он занял должность директора департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Министерства природных ресурсов и экологии РФ, где под его руководством разработано и принято более 30 важнейших нормативных документов в области экологии и охраны окружающей среды.

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Хрущев возглавил департамент природно-ресурсного регулирования Ямала

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Теги: Сергей Хрущев, департамент природно-ресурсного регулирования Ямала, назначение



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