Путин назначил сменщика арестованного Белозерцева

Президент РФ Владимир Путин назначил на пост врио губернатора Пензенской области сенатора Олега Мельниченко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года губернатор Иван Белозерцев получил через посредников от главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. В ответ губернатор должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.

23 марта Белозерцев отрешен от должности по решению президента Владимира Путина в связи с утратой доверия.