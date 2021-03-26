26 Марта 2021
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Общество За рубежом
(2004) |

Демократы США хотят лишить американцев «мужского достоинства» - Пригожин

В США на пост главного помощника министра здравоохранения назначили доктора Рэйчел Левин. Она стала первым трансгендером в западной истории, занявшим должность в правительстве. В прошлом ее звали Ричард.

Доктор поддерживает детей с гендерной дистрофией и ратует за гормональное лечение и хирургические операции по смене пола в раннем возрасте. Сенатор Рэнд Пол уже назвал инициативу Левин «моральным безумием».

Как сообщает издание Newsmax, социологические опросы показали, что большинство американцев отрицательно относятся к подобного рода вмешательствам в детском возрасте.

Российский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал новость в своем Telegram-канале, негативно оценив инициативы доктора Левин. Он отметил, что не завидует положению, в котором оказались родители в США. «Детская кастрация» угрожает будущему этой страны.

Пригожин также напомнил, что сначала демократы украли у американцев выборы, а теперь хотят лишить будущие поколения мужского достоинства.

В заключение бизнесмен еще раз с присущей ему иронией предупредил граждан США о грозящей им опасности:

«Благодаря американскому Минздраву и доктору Рэйчел Левин скоро отрезание половых органов в Америке будет так же распространено, как удаление молочных зубов. Американцы, берегите яйца!»

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Демократы США хотят лишить американцев «мужского достоинства» - Пригожин

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Теги: доктор Левин, дети, смена пола, Пригожин



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