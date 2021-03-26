26 Марта 2021
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полиция, мигалки (2018) | Фото: Накануне.RU

Пропавшая в Екатеринбурге школьница найдена живой

Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя школьница найдена живой. Об этом Накануне.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

"Сегодня вечером благодаря совместным поисковым мероприятиям удалось разыскать пропавшую без вести 13-летнюю девочку (ранее сообщалось о ее самовольном уходе 25 марта 2021). По предварительным данным, с девочкой все в порядке, преступлений в отношении нее никем не совершено. Тем не менее, следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области доследственная проверка продолжается. В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выясняются все без исключения обстоятельства инцидента, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь. По итогам доследственной проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение", - сообщил он.

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил, что девочка была найдена в 18.50 по местному времени. Ребенок был обнаружен на ул. 40 лет ВЛКСМ в Екатеринбурге. Девочка спокойно гуляла, наслаждаясь весенней погодой.

Ее отвезли в территориальный ОВД, чтобы сотрудник ПДН опросили о причинах ухода и обстановке в семье.

"Отмечу, что это шестой по счету самовольный уход из дома (предпоследний был в январе). Каждый раз девочку находили либо полицейские, либо она возвращалась сама, именно по этой причине и она лично, и семья, в которой она живет, состоят на учете в территориальном ОВД. В качестве резюме хочу порекомендовать родителям: какие бы капризные в переходном возрасте не были подростки, необходимо находить с ними общий язык и, таким образом, предотвращать подобные ЧП. Всего в поисковых мероприятиях было задействовано более 50 сотрудников полиции ОП № 6 и ОП № 2 УМВД по городу Екатеринбургу и волонтеров, которым МВД и Следственный комитет выражают благодарность за оказанную помощь. Операции "РОЗЫСК" дан отбой", - отметил полковник Горелых.

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Пропавшая в Екатеринбурге школьница найдена живой

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Теги: розыск, Екатеринбург, ребенок, ГУ МВД



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