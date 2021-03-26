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Владимир Путин, фильм &quot;Дело Собчака&quot; (2018) | Фото: youtube.com

Путину предоставят математический анализ русской души

Социолог из Вятского университета Екатерина Митягина заявила, что ее команде удалось просчитать культурный код россиянина, благодаря которому тот побеждает все невзгоды. Девушка пообещала предоставить все расчеты Владимиру Путину, который сегодня провел встречу с финалистами различных проектов АНО "Россия – страна возможностей". "Математический анализ русской души – это реально очень интересно", - отметил глава государства.

Митягина также обратила внимание президента на региональные вузы. По ее мнению, "наука не может быть ни возрастной, ни провинциальной".

Путин призвал не ориентироваться на международные рейтинги, в которых российские региональные вузы замечены не были. "Международные рейтинги – это бизнес. Они сами себя там наделяют высокими баллами, в том числе потому, что от этого зависит стоимость обучения. Знать об этом, анализировать объективно. Но нам надо развивать свои вузы", - заявил президент.

При этом он предложил начать говорить о создании сетевых университетов. "Сложно готовить специалистов в одном месте. Разные специалисты должны вносить свою лепту в подготовку специалистов в разных местах", - полагает Путин. Его поддержал помощник президента России, экс-министр образования Андрей Фурсенко: "У преподавателей ведущих должна быть мобильность. В региональные вузы должны приезжать ведущие ученые".

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Путину предоставят математический анализ русской души

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Теги: владимир путин, социология, региональные вузы



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