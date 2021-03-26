На Южном Урале осудили банду, грабившую ювелирные магазины

Челябинский областной суд вынес приговор троим мужчинам, грабившим ювелирные магазины и ломбарды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, в 2013 году один из обвиняемых создал организованную преступную группу с целью ограблений ювелирных магазинов и ломбардов на территории России. В нее вошли сын организатора, два обвиняемых и еще один мужчина.

В 2013-2015 гг. они ограбили восемь ювелирных магазинов и два ломбарда в Тюмени, Уфе, Екатеринбурге, Омске, Южноуральске, Кургане, Челябинске и Магнитогорске. Ими было похищено 4 тыс. 566 ювелирных изделий на общую сумму свыше 22,7 млн руб.

К ограблениям осужденные тщательно готовились. Во время ограбления они устанавливали в дверные проемы принесенные с собой предметы для невозможности запирания дверей, а один из участников подавлял волю к сопротивлению присутствующих в магазинах людей, применяя к ним насилие либо угрожая насилием. В момент налета злоумышленники надевали на голову кепки, маски, в том числе медицинские, одежду с высоким воротом, перчатки.

Участников банды задержали в 2015 г.

Организатор банды приговорен к 15 годам колонии особого режима со штрафом в 500 тыс. руб. Два других участника получили 14,5 и 15 лет со штрафом 400 тыс. руб. каждый. Кроме того, они должны выплатить более 11,3 миллионов рублей потерпевшим в счет компенсации морального вреда и материального ущерба.