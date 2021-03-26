Путин рассказал, как упал с лошади перед камерой

Владимир Путин рассказал о том, как однажды упал с лошади. Поводом стал рассказ одной из конкурсанток проектов АНО "Россия – страна возможностей" – девушка работает на ипподроме.

"Меня один раз снимали, я тренировался, и так получилось, что лошадь перед барьером встала. И я сделал кульбит, - вспомнил Путин. - Оператору, который снимал, говорю: ты это сохрани. И в первый раз услышал от него такой ответ - я это сотру немедленно! Но, слава богу, там мягко было, опилки, комфортно падать".