"Если чего-то нельзя предотвратить, это надо возглавить": Путину предложили стать блогером

Один из победителей проектов АНО "Россия – страна возможностей" предложил российскому президенту стать блогером. Во время встречи России с молодыми финалистами различных конкурсов, учитель-блогер из Белгорода рассказал, что сейчас, по его мнению, смешно и бессмысленно отказываться от медиаплатформ, от участия в том, чем живут школьники, дети. Он считает, что из Путина получился бы хороший блогер. "Мы бы подписались всем классом", отметил учитель.

Путин обещал подумать надо предложением и полностью поддержал призыв к учителям быть, что называется, ближе к "народу" – пользоваться теми платформами, на которых есть их ученики.

"Если чего-то нельзя предотвратить, это надо возглавить. Эта сфера развивается, приобретает новые возможности. Никуда не деться. Как солнцу не запретишь вставать. Иначе не сможешь должным образом воздействовать на ребят. И в традиционной форме доведения знаний от учителя очень много зависит. Но и медийная составляющая приобрела очень большое значение", - отметил президент.