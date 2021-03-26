В челябинских ТРК пройдет вакцинация от COVID-19

В Челябинске в субботу, 27 марта, в торгово-развлекательных комплексах пройдет вакцинация от COVID-19.

Поставить прививку можно будет с 10:00 до 16:00 в ТРК "Алмаз", с 12:00 до 16:00 в ТРК "Космос".

Чтобы поставить прививку, нужен паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Уже на месте нужно заполнить анкету и согласие на вакцинацию. Перед прививкой пациента осмотрит врач.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, в область поступило еще 17 тыс. 600 доз вакцины от коронавируса. До этого регион получил 123 тысячи единиц препарата.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что динамика поступления вакцины позволяет начать более активную кампанию по вакцинации. Он заявил о начале массовой вакцинации от COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах региона.

"Вместе с увеличением поставок вакцины планируем увеличить в два раза количество мест, где можно поставить прививку. Плюс, вы знаете, мы провели пилотный проект в торгово-развлекательном центре "Алмаз", там за 6 часов привились порядка 200 человек. На этих выходных продолжим работу. Со следующей недели в ряде других ТРК по всему региону начнем вакцинировать наших граждан", – рассказал Алексей Текслер.