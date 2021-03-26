26 Марта 2021
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Происшествия Свердловская область
Розыск несовершеннолетней (2021) | Фото: СРОО &quot;ДПСО&quot;ПРОРЫВ&quot; Свердловская область

Полиция: Пропавшая в Екатеринбурге школьница уже шесть раз убегала из дома

В ГУ МВД опровергли слова родителей 13-летней школьницы, пропавшей накануне вечером в Екатеринбурге. Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, подросток уже шестой раз убегает из дома и каждый раз девочку либо находили сотрудники полиции, либо она сама возвращалась домой. Последний раз она убегала в январе текущего года.

Помимо этого семья пропавшей, как и сам ребенок, состоят в органах внутренних дел на профилактическом учете. По одной из версий, школьница поссорилась с сожительницей своего отца. Главу семейства девочка не слушается, а родная мать на данный момент находится в местах заключения за преступления, связанные с наркотическими веществами.

"Местонахождение пропавшей девочки устанавливают более 50 представителей МВД из ОП № 2 и № 6 по Екатеринбургу, а также волонтеры нескольких поисковых отрядов. На данный момент проводится активная фаза розыска в микрорайоне ЖБИ, так как имеется оперативная информация о том, что девочку видели недалеко от торгового центра. Специалисты службы по делам несовершеннолетних проверяют, не попал ли ребенок в объективы видеокамер. Надеемся, что в этот раз подросток тоже найдется", - рассказал Горелых.

Напомним, что следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга организовал проверку по факту пропажи 13-летней школьницы. Девочка ушла из дома вечером 25 марта, после чего на связь не выходила.

Ребенок ростом 155 см., темно-русые волосы длиной ниже плеч и темно-карие глаза. На момент пропажи была одета розовую куртку с капюшоном, серые ботинки и зеленую шапку с помпоном.

"Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 6. На розыск пропавшей ориентирован личный состав Екатеринбургской полиции, а также волонтёры. Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребёнка, просят обращаться по телефонам 8(343)356-42-06 либо, 102 (02)", - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

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Полиция: Пропавшая в Екатеринбурге школьница уже шесть раз убегала из дома

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Теги: розыск, Екатеринбург, ребенок, ГУ МВД



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