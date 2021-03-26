26 Марта 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Заправка (2020) | Фото: Накануне.RU

"Лукойл-Уралнефтепродукт" снизил цены на бензин после предупреждения УФАС

"Лукойл-Уралнефтепродукт" исполнил предупреждение Пермского УФАС и снизил цены на бензин до общего уровня розничных цен на АЗС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольной службы.

Напомним, ведомство выявило в деятельности компании признаки нарушения закона о защите конкуренции. Предварительно УФАС провело проверку, во время которой запросило у компании "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" информацию о розничных ценах на автомобильный бензин и дизельное топливо на АЗС в Перми и других городах Пермского края на даты до и после последнего повышения цен, а также пояснения относительно установления различных розничных цен в Перми и других муниципалитетах Прикамья.

В "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" пояснили, что в настоящее время на ряде АЗС проводится маркетинговое исследование на предмет эластичности спроса, которое выражается в установлении разных цен на автомобильные бензины: на четырех АЗС цена установлена выше общего уровня по краю (на 50-90 копеек за литр), еще на восьми АЗС цена установлена выше общего уровня в дневное время суток (на 50-90 копеек за литр), а ночью - ниже общего уровня (на 10 копеек за литр).

"ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" занимает доминирующее положение в регионе на рынке реализации моторного топлива. Закон о защите конкуренции запрещает хозсубъектам, занимающим доминирующее положение в регионе, необоснованно устанавливать различные цены на один и тот же товар.

УФАС посчитало, что "маркетинговое исследование" компании не может быть признано экономическим или технологическим обоснованием для повышения цены.

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"Лукойл-Уралнефтепродукт" снизил цены на бензин после предупреждения УФАС

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Теги: цены на бензин, ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт, Пермское УФАС, закон о конкуренции



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