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Константин Киселев на заседании екатеринбургской городской думы (2019) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургского депутата будут судить в середине апреля за поход на уличные акции

Стала известна дата суда над депутатом Екатеринбургской городской думы Константином Киселевым. Заседание пройдет 13 апреля в Ленинском районном суде Екатеринбурга.  За участие в неразрешенных властью акциях 23 и  31 января политику грозит штраф до 40 тысяч рублей или же обязательные работы. В  беседе с Накануне.RU Киселев выразил недоумение от действий судебных инстанций.

Теперь народный избранник готов устроить экзамен для суда.

"Не ясно, почему одно извещение, так как протокола мной получено два. Видимо, хотят растянуть удовольствие от общения. Я не против. Готов ознакомить суд с Конституцией РФ, международными договорами России, проинформировать о том, что такое прямое действие Конституции, какие права имеет любой гражданин и так далее", - отметил Киселев.

Напомним, что ранее за участие в акциях был наказан экс – мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.  Бывшего главу фонда "Город без наркотиков"  Октябрьский суд уральской столицы приговорил к двум штрафам. Каждый в размере 20 тысяч рублей.

 

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Екатеринбургского депутата будут судить в середине апреля за поход на уличные акции

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Теги: Константин Киселев, Екатеринбург. суд, акции протеста



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