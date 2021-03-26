"Уралмашзавод" поставит Индии шагающие экскаваторы за 322 миллиона долларов

Генеральный директор ООО "УК "УЗТМ-КАРТЭКС" Ян Центер подписал контракт стоимостью около 322 млн руб. на поставку крупной партии драглайнов горнодобывающему концерну Индии – Coal India Ltd (CIL). Сделка была заключена в присутствии председателя совета директоров CIL Pramod Agrawal и стала крупнейшей для УЗТМ за последние 30 лет.

"Участие предприятий УЗТМ-КАРТЭКС в крупнейшем проекте по модернизации базовой отрасли Индии – новый этап взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Это значимое событие и для всего российского комплекса машиностроения: в производстве драглайнов будут задействованы более 100 поставщиков комплектующих", – говорит генеральный директор Группы "УЗТМ-КАРТЭКС" Ян Центер.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, в течение пяти лет завод поставит, произведет монтаж и запустит индийскому концерну пять шагающих экскаваторов увеличенной единичной мощности – ЭШ 24.95. Помимо этого, после введения экскаваторов в эксплуатацию, завод обязуется в течение 11 лет поставлять ЗИП и проводить сервисное сопровождение драглайнов. Благодаря уральскому оборудованию индийская компания намерена увеличить годовую добычу угля до 1 млрд т. уже к 2023 г.

"Потенциал предприятий УЗТМ-КАРТЭКС и отрасли в целом, поддержка, которую мы получаем от Минпромторга РФ, политика акционера – Газпромбанка, направленная на создание современного высокоэффективного производства, масштабное переоснащение основных средств и развитие продуктовой линейки наших предприятий, позволяют нам рассчитывать на укрепление позиций на международном рынке горного оборудования", – отметил Ян Центер.