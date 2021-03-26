У Путина от коронавируса умер друг в Латвии: "Предложили вывезти в Москву, но не смогли"

Победитель конкурса для иностранцев в рамках проекта "Лидеры России" в этом году сможет получить в упрощенном порядке гражданство России, а финалисты – вид на жительство. С таким предложением выступил Владимир Путин. Новый сезон проекта должен стартовать 31 марта.

Во время встречи президента с участниками и финалистами проектов АНО "Россия – страна возможностей" девушка из Латвии рассказала, что хотела бы жить и работать в России, связать с нашей страной свою судьбу. По этой причине она участвовала в конкурсе, осталась жить здесь, но закрепиться без гражданства в России очень сложно.

"Иностранцы, которые хотят жить и работать в России, привлекать их правильно. Национальности в документах подданных Российской империи никогда не было – было только вероисповедание. И в этом огромный смысл", - отметил Путин, отвечая на цитату Петра Первого о том, что "тот русский, кто России служит".

"Мы уже облегчили приобретение вида на жительства, гражданства для наших бывших соотечественников. Поддержу ваше предложение. Надо переманивать таких, как вы, чтобы талантливые люди могли добиваться тут успехов. Финалистам можно вид на жительство выдавать в облегченном варианте, победителям – гражданство", - отметил президент.

Также президент России рассказал печальную историю о плачевном состоянии здравоохранения в Латвии. "Один мой друг, бывший-бывший коллега, жил в Латвии всю жизнь, заболел ковидом. Выяснилось, что в главном латвийском центре медицинском нет КТ, только старый рентген. Лекарств нет. Предложили вывезти в Москву, но не смогли. Человек умер. Вот это уровень организации", - посетовал президент.