26 Марта 2021
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Общество В России Москва
Студенты (2021) | Фото: Накануне.RU

Путин распорядился поддержать восстановление просветительского общества "Знание"

Президент России Владимир Путин поддержал идею восстановления просветительского общества "Знание", существовавшего в советские времена, пользовавшегося популярностью, а затем захиревшего и пришедшего в упадок.
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С инициативой о возрождении общества выступил один из победителей конкурса "Лидеры России". Он предложил привлекать к работе общества крупный бизнес, который мог бы с помощью такой платформы искать кадры.

"Общество "Знание" находилось в упадке, с развалом Советского Союза развалилось. Идея его возродить очень хорошая. Я уверен на 100%, что привлечение компаний будет встречено позитивно. Почти все они в постоянном поиске, ищут себе молодых перспективных специалистов", - сообщил президент.

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко добавил, что "общество "Знание" сейчас живо. Оно было воссоздано несколько лет назад по решению Путина. "Но обществу точно есть куда развиваться. Запрос у студентов и школьников огромный", - добавил Кириенко.

Он, однако, не стал останавливаться на том моменте, что уже в ближайшее время работа просветительских организаций будет забюрократизирована и значительно усложнена. В Российской академии наук, например, считают, что с принятием закона, инициированного сенаторами-единороссами, работники просвещения львиную долю времени будут заниматься бумажной работой, согласовывая каждое лишнее движение с властями.

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Путин распорядился поддержать восстановление просветительского общества "Знание"

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Теги: владимир путин, общество знание, просветительская деятельность



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