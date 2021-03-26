На Южном Урале хозяйку собаки, откусившей часть губы ребенку, приговорили к году ограничения свободы

В Сатке хозяйку собаки, которая укусила шестилетнего ребенка, приговорили к одному году ограничения свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщина признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Инцидент произошел 12 января во дворе одного из домов города. По версии следствия, обвиняемая не обеспечила контроль за собакой. В результате она напала на ребенка и укусила его за лицо. Ребенок получил рану в области переносицы, у него откушена часть нижней губы.

В результате травмирования произошло неизгладимое повреждение лица, вызвавшее его обезображивание. Обвиняемая вину признала в полном объеме.

Женщина вину признала в полном объеме.