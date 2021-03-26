26 Марта 2021
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автобус дети (2010) | Фото: Накануне.RU

Тюменские следователи проводят проверку из-за пьяного водителя, перевозившего детей

В Тюменской области проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о нетрезвом водителе автобуса, перевозившего детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

По данным журналистов, пьяный водитель вез сегодня детей в школу из села Большие Акияры. Во время проверки будет выяснено, почему в ходе предрейсового осмотра у водителя не было обнаружено признаков алкогольного опьянения, как соблюдаются перевозчиком правила обеспечения безопасности пассажиров при перевозке транспортом, имеются ли в действиях ответственных лиц признаки преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Тюменские следователи проводят проверку из-за пьяного водителя, перевозившего детей

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Теги: дети, водитель, автобус, проверка



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