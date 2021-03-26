Тюменские следователи проводят проверку из-за пьяного водителя, перевозившего детей

В Тюменской области проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о нетрезвом водителе автобуса, перевозившего детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

По данным журналистов, пьяный водитель вез сегодня детей в школу из села Большие Акияры. Во время проверки будет выяснено, почему в ходе предрейсового осмотра у водителя не было обнаружено признаков алкогольного опьянения, как соблюдаются перевозчиком правила обеспечения безопасности пассажиров при перевозке транспортом, имеются ли в действиях ответственных лиц признаки преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.