26 Марта 2021
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Происшествия За рубежом
Крупная железнодорожная катастрофа в Египте (2021) | Фото: Telegram / Baza

В Египте столкнулись два пассажирских поезда: 32 человека погибли

Не менее 32 человек погибли при столкновении двух пассажирских поездов на юге Египта, еще 66 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Инцидент произошел в городе Тахта провинции Сохаг.

Как сообщает Mash, один поезд въехал в другой сзади. В результате с рельсов сошли три вагона.

Крупная железнодорожная катастрофа в Египте(2021)|Фото: Telegram / Baza

Власти отправили на место 49 экипажей скорой помощи. Местные больницы переведены на чрезвычайное положение для приема пострадавших.

В 2017 году в Египте произошла аналогичная катастрофа, число жертв тогда достигло 36 человек.

Губернатор Александрии Мухаммед Султан предположил, что виновником аварии стал регулировщик местной железнодорожной станции, который не включил сигнал семафора.

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В Египте столкнулись два пассажирских поезда: 32 человека погибли

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Теги: египет, столкновение поездов



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