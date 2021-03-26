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Общество Свердловская область
полиция, мигалки (2018) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле впервые разрешат проезд спецтранспорта через территорию НТМК

В Нижнем Тагиле разработан регламент движения специального транспорта, который будет действовать на время строительства путепровода на улице Циолковского. Машины направят по территории НТМК.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, документ понадобился для обеспечения своевременной доставки пациентов с острыми сердечными заболеваниями в ЦГБ №4 и оперативной работы специалистов МЧС и МВД в период возведения нового путепровода.

"Это первый опыт пропуска спецтранспорта через территорию комбината. Четкий регламент необходим, чтобы соблюсти сразу несколько параметров: не нарушить производственную цепочку, соблюсти безопасные условия и одновременно дать возможность беспрепятственно и мобильно передвигаться спецмашинам", - рассказал начальник производственно-распорядительного управления ЕВРАЗ НТМК Александр Грац.

В настоящий момент регламент находится в стадии утверждения. Схемы пропуска спецтранспорта через территорию комбината отрабатывают ежедневно - задействуют в этом дежурные машины предприятия.

Владислав Пинаев(2018)|Фото: Накануне.RU

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выразил уверенность, что регламент будет утвержден в ближайшее время. Он поблагодарил руководство НТМК, которое пошло навстречу городу в пропуске спецмашин.

"Это существенный шаг вперед в решении вопросов, связанных с предстоящим ограничением движения из центра города на Тагилстрой", - отметил мэр.

Строительство нового путепровода на улице Циолковского будет проведено в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2021 году на эти цели выделят порядка 600 млн рублей.

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В Нижнем Тагиле впервые разрешат проезд спецтранспорта через территорию НТМК

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Теги: НТМК, спецтранспорт, проезд



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