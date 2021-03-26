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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) |

Бывших глав страховой компании "Югория" судят за растрату 183 миллионов

В Ханты-Мансийский районный суд поступило дело бывших генеральных директоров ОАО "Государственная страховая компания "Югория" Владимира Волкова и Алексея Семенихина. Им вменяют растрату 183 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Согласно картотеке инстанции, дата первого заседания не назначена. Дело будет рассматривать судья Ринат Ахметов.

Напомним, по версии следствия, с апреля 2005 по январь 2012 гг. Волков и Семенихин, являясь поочередно генеральными директорами учреждённой правительством Югры "Югории", похитили 183 млн руб. Сделали они это якобы через заключение фиктивных договоров перестрахования. Организации причинён ущерб в особо крупном размере. Для компенсации вреда арестовано имущество обвиняемых.

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Бывших глав страховой компании "Югория" судят за растрату 183 миллионов

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Теги: Владимир Волков, Алексей Семенихин, Югория



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