Посол Италии попросил Россию отменить эмбарго на пармезан

Посол Италии в России Паскуале Терраччано предложил убрать пармезан из списка продуктов, которые запрещено импортировать в Россию.

В интервью журналу Forbes он заявил, что включение пармезана в пакет контрсанкций было "технической ошибкой", поскольку это "не свежий сыр, он без лактозы".

По словам посла, этот вопрос уже изучает Роспотребнадзор.

При этом Терраччано не высказал протеста против самого режима контрсанкций и признал, что Кремль вынужденно принял зеркальные меры.

Напомним, в 2014 году Россия в ответ на санкции запретила ввоз на свою территорию ряда продовольственных товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Позже в этот список были добавлены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Украина.

В прошлом году в список стран, против которых продолжат действовать экономические контрсанкции, включили Великобританию и Северную Ирландию. Запрет продлевается каждый год.