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Общество
Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске отметили выдающихся деятелей культуры

В Нижневартовске во Дворце культуры "Октябрь" состоялась торжественная церемония вручения наград, посвященная празднованию Дня работников культуры, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"В следующем году будем отмечать 50-летие нашего города. Работники культуры, наряду с нефтяниками-первопроходцами и строителями, создавали город таким, каким мы его видим сегодня. Ваши коллеги выезжали на месторождения с концертами, организовали знаменитый фестиваль "Самотлорские ночи", открывали музеи и библиотеки. Сегодня их дело продолжаете вы. Я знаю, что вам нет равных на любой площадке нашей страны, потому что вы лучшие", - сказал глава города Василий Тихонов.

Он также поблагодарил работников культуры, которые во время пандемии вместе с медицинскими работниками помогали жителям города. Василий Тихонов отметил, что в 2020 г. по нацпроекту "Культура" детские школы искусств столицы Самотлора получили финансовую поддержку в 110 млн руб. На эти средства приобретены музыкальные инструменты, литература и современное оборудование, также будут реконструированы мастерские декоративно-прикладного искусства ДШИ №2.

Среди награждённых были, например, те, кто за профессиональные успехи и в связи с празднованием Дня работника культуры получил Почётную грамоту главы города. Такую награду получили руководитель литературно-драматургической частью Городского драматического театра Елена Дедерчук, ведущий методист Дворца искусств Елена Путина, балетмейстер хореографического коллектива Центра национальных культур Жанетта Щенникова.

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В Нижневартовске отметили выдающихся деятелей культуры

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Теги: День работника культуры, Василий Тихонов, награждение



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