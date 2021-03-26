26 Марта 2021
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Общество Челябинская область
новая инфекционная больница, вторая очередь, (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинском областном инфекционном центре построили три новых корпуса

В Малой Сосновке завершается строительство второй очереди инфекционной больницы. Три новых корпуса передадут медикам до 1 апреля, а уже в середине месяца здесь примут первых пациентов. Ход строительства сегодня лично проконтролировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Алексей Текслер осмотрел новые корпуса и пообщался с подрядчиком. По его словам, после запуска второй очереди инфекционного центра, другие ковидные базы начнут возвращать к оказанию плановой медицинской помощи.

"До 1 апреля строители передадут объект медикам, и в течение двух недель они подготовят корпуса для приема первых пациентов. Мы рассчитываем, что вместе с запуском второй очереди инфекционного центра закрыть базу ОКБ №3 на улице Островского. Это очень востребованный корпус: если мы закроем его по ковидной тематике, то развернём там кардиологию, пульмонологию, амбулаторно-диагностический центр по онкологии. Основная задача - все больше возвращать медицину в плановость, решать проблемы здравоохранения, снижения смертности. Нам новая часть инфекционной больницы в этом поможет. В общем и целом, здесь будет до 750 коек в случае максимальной загрузки. Эти три новых корпуса могут работать как самостоятельная больница и не по ковидной тематике. Если ковид будет спадать, в том числе, благодаря вакцинации, то мы можем загружать эти корпуса по другим направлениям. Мы считаем, что это направление позволит нам решать не только ковидные вопросы, но и в последующем решать и самые насущные вопросы здравоохранения", - отметил он.

Алексей Текслер, Юрий Семенов, новая инфекционная больница,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Как рассказал директор ООО "Новая Уральская Компания" Рустем Насыров, на сегодняшний день уже практически завершены все строительные работы.

"Ведутся пуско-наладочные работы и в одном корпусе заканчиваются электромонтажные работы. Два корпуса уже готовы к передаче больнице. До 31 марта мы должны завершить работы по строительству самих зданий. К благоустройству мы приступаем в мае", - сообщил он.

Три новых корпуса рассчитаны на 54 койки, но в случае объявления режима повышенной готовности при неблагоприятной эпидемиологической ситуации здесь можно будет развернуть 216 ковидных коек, в режиме чрезвычайной ситуации – более 280. С вводом новых корпусов мощность инфекционной больницы в режиме чрезвычайной ситуации составит порядка 750 коек.

В настоящий момент в помещениях устанавливают мебель. После передачи корпусов медикам начнется установка медицинского оборудования.

"В больницу поставят еще один современный стационарный цифровой рентгеновский аппарат, который усилит диагностическую службу. В палатах установят функциональные кровати, тумбочки, телевизоры, холодильники. В палатах есть вода, душевые, отдельные входы. Когда все будет готово, больница откроется и будет функционировать", - сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Алексей Текслер, новая инфекционная больница,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Первый вице-губернатор региона Ирина Гехт добавила, что новые корпуса позволят сконцентрировать здесь лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Нам важно возвращение плановой медицинской помощи. Эти три корпуса позволят нам закрыть ряд госпитальных баз и здесь сконцентрировать лечение ковидных пациентов, а больницы вернуть в плановое оказание медицинской помощи. Пока это исключительно ковидный госпиталь, но в дальнейшем мы планируем, что здесь будут лечить все инфекции, поскольку конструктив здания это позволяет", - рассказала она.

новая инфекционная больница, вторая очередь,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Напомним, новая областная инфекционная больница была построенная за 74 дня. На строительство больницы из бюджета области было выделено 1,9 млрд руб., ещё 550 млн было направлено на оснащение медицинского учреждения. Это самая крупная больница в области. 11 ноября прошлого года состоялось открытие центра, где Алексей Текслер сообщил о планах по строительству ещё трех корпусов. На эти цели было выделено 589 млн рублей.

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В Челябинском областном инфекционном центре построили три новых корпуса

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Теги: инфекционная больница, строительство, коронавирус, Алексей Текслер,



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