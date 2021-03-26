СМИ: MasterCard может увеличить комиссии для интернет-торговли

Платежная система MasterCard собирается с 1 апреля поднять межбанковские комиссии для электронной торговли. Комиссии увеличатся на 30-50% в зависимости от статуса карты. Для банков это хорошая новость: они смогут вернуть кэшбек на докризисный уровень. Но порадуются ли клиенты? Участники рынка не исключают роста эквайринговых комиссий для рынка интернет-торговли.

Сейчас эквайринговая комиссия, которую платит, например, интернет-магазин за возможность оплаты банковскими картами, делится на три части. Одна из них – межбанковская комиссия эмитенту карты. Другая – комиссия платежной системы. Остальное – комиссия банка-эквайера, пишет "Коммерсант".

Впрочем, несмотря на открывающиеся возможности, в банковском секторе считают, что рост тарифов может привести к требованиям со стороны интернет-ритейла пересмотреть правила и вновь ввести ограничения на эквайринговую комиссию.