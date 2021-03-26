Тюменские власти на месяц продлили коронавирусные ограничения

На территории Тюменской области до 25 апреля продлены все ограничительные меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе.

"Пока у нас нет оснований для снятия каких-то ограничений. Третья волна пандемии поднимается по всему миру. Важно закрепить достигнутую в регионе динамику снижения заболеваемости. Разумнее будет еще немного потерпеть, чем снять ограничения раньше времени и получить всплеск заболеваемости", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в местах массового скопления людей и общественном транспорте.