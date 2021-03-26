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Общество В России
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

Кремль отказался реагировать на обращение жены Навального

Кремль не будет реагировать на обращение жены Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас уже, в условиях, когда этот гражданин является осужденным и заключенным колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН", - сказал представитель Кремля.

Накануне Юлия Навальная потребовала освободить своего супруга. В инстаграме она написала, что у ее мужа начались проблемы со спиной, но ему не дают "лечиться у тех врачей, которым он доверяет".

Песков также счел то, что Навального в колонии будят каждый час, проявлением дисциплины в исправительном учреждении. Он добавил, что в зарубежных тюрьмах такие меры бывают даже более жесткими, чем в России, пишет "Интерфакс".

Ранее координатор региональных штабов Навального Леонид Волков написал в своем Telegram-канале о "резком ухудшении" самочувствия Навального. Его якобы мучают "сильные боли в спине" и он "не может наступать на ногу".

Также сторонники политика опубликовали два его заявления в адрес ФСИН. Так, оппозиционер требует допустить к нему врача и прекратить "пытки бессонницей". Он считает, что ФСИН осознанно не оказывает ему должную медпомощь. Второе заявление направлено директору ФСИН России Александру Калашникову. По словам политика, к нему ночью восемь раз приходит сотрудник ФСИН, включает систему "Дозор", снимает его на камеру. Оппозиционер каждый раз просыпается от этого.

В УФСИН на все заявления ответили, что состояние здоровья Навального, находящегося в покровском ИК-2 во Владимирской области, удовлетворительное.

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Кремль отказался реагировать на обращение жены Навального

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Теги: юлия навальная, дмитрий песков, алексей навальный



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