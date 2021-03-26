Госдума может вывести из-под "антиотмывочного" мониторинга крупнейший ювелирный цех РПЦ

Госдума может рассмотреть законопроект, который выводит из-под действия закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов" всего пять компаний. Этот интересный момент во время рецензирования законопроекта заметил Росфинмониторинг, при этом документ ведомство одобрило.

Законопроект предлагает вывести из-под действия "антиотмывыочного" законодательства юридические лица, работающие на рынке драгметаллов. Но, конечно, не все – только с единственным учредителем и участником которых является религиозная организация.

Таким образом, из почти 2 тыс. российских компаний, учредителями которых являются религиозные организации, остается только пять полностью удовлетворяющих требованиям законопроекта. Это ООО "Риза", ООО "ХПП Софрино РПЦ", ООО "Софийская набережная", "Костромская Епархиальная мастерская Кацея" и Ярославско-Костромская Епархия Русской православной старообрядческой церкви, пишут "Открытые медиа".

Из этих компаний самый крупный производитель продукции из драгметаллов - ООО "Софийская набережная". Это юрлицо храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Годовая выручка компании составляет почти 270 млн руб. Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что вывод этих юрлиц из-под мониторинга создает риск отмывания денег.

"ХПП Софрино", впрочем, тоже уже "светилось" в скандалах с лоббированием. Причем очень откровенным лоббированием: от самого патриарха Кирилла. В конце прошлого года предстоятель Русской православной церкви обратился к священникам со словами: "Я призываю вас, братья, отказаться от приобретения "левых" свечей". Он предложил делать выбор в пользу продукции "Софрино".