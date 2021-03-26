Водитель из Нижнего Тагила переехал лежащего на проезжей части мужчину

19-летний водитель из Нижнего Тагила допустил наезд на местного жителя, расположившегося на проезжей части. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошел около 3.00 26 марта у дома № 45 на улице Победы. От полученных травм 42-летний мужчина скончался на месте происшествия.

По словам самого водителя, в темноте он не заметил человека и применил экстренное торможение только после того, как почувствовал наезд на препятствие. После этого парень сразу вызвал "скорую помощь" и сотрудников полиции.

Согласно информации Госавтоинспекции, во время ДТП водитель был трезв. За год стажа он пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД: превышение скорости и не пристегнутый ремень безопасности.

Окончательную причину ДТП установят в ходе следствия, после чего будет принято процессуальное решение.