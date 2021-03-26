26 Марта 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

В Сургуте уголовное дело из-за пожара в общежитии возбуждено в отношении владельца здания

В отношении владельца сгоревшего в Сургуте общежития по ул. Промышленная, 16, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Дело возбудил первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Во время следствия было установлено, что помещение на втором этаже общежития не соответствовало требованиям законодательства, которое позволяло организовывать проживание жильцов, в том числе средства пожаротушения были в неисправном состоянии. А на первом этаже здания располагалось складское помещение с легковоспламеняющимися жидкостями.

"В связи с выявленными нарушениями в отношении 42-летнего владельца здания, не имеющего разрешений уполномоченных органов и соответствующего установленным требованиям помещения для проживания граждан, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, решается вопрос о мере пресечения, расследование продолжается.

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В Сургуте уголовное дело из-за пожара в общежитии возбуждено в отношении владельца здания

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Теги: общежитие, Главснаб, Промышленная 16



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