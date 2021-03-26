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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Вячеслав Попов (2020) | Фото: telegram/Mash

Прокуратура требует 18 лет колонии для уральца, зарезавшего сожительницу и пристава

На этой неделе в Свердловском областном суде завершилось судебное следствие по делу Вячеслава Попова.

Напомним, по версии следствия мужчина в марте прошлого года зарезал свою сожительницу и ранил ножом судебного пристава в здании участка мирового судьи в Первоуральске. Также в результате поножовщины пострадал посетитель учреждения.

Как показало расследование, Попов уже пытался убить свою подругу незадолго до случившегося. Кроме этого, ему вменяется порча автомобиля женщины и его угон.

Вячеслав Попов(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ходе судебных прений гособвинитель попросил назначить уральцу наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ее ограничением на 2 года. Оглашение приговора назначено на следующую пятницу, 2 апреля.

Напомним, в общей сложности Вячеславу Попову предъявлено обвинение сразу по семи эпизодам.

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Прокуратура требует 18 лет колонии для уральца, зарезавшего сожительницу и пристава

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Теги: пристав, убийство, суд, прокуратура, Попов



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