Прокуратура требует 18 лет колонии для уральца, зарезавшего сожительницу и пристава

На этой неделе в Свердловском областном суде завершилось судебное следствие по делу Вячеслава Попова.

Напомним, по версии следствия мужчина в марте прошлого года зарезал свою сожительницу и ранил ножом судебного пристава в здании участка мирового судьи в Первоуральске. Также в результате поножовщины пострадал посетитель учреждения.

Как показало расследование, Попов уже пытался убить свою подругу незадолго до случившегося. Кроме этого, ему вменяется порча автомобиля женщины и его угон.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ходе судебных прений гособвинитель попросил назначить уральцу наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ее ограничением на 2 года. Оглашение приговора назначено на следующую пятницу, 2 апреля.

Напомним, в общей сложности Вячеславу Попову предъявлено обвинение сразу по семи эпизодам.