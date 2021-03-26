26 Марта 2021
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Политика В России
Владимир Путин (2020) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Песков рассказал о вакцинации дочерей Путина от коронавируса

В Кремле сообщили, что обе дочери президента РФ Владимира Путина привились от коронавируса.

Они сделали это раньше самого президента, вакцина была отечественной, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, да, они даже раньше привились. Если я не ошибаюсь, Путин сам об этом говорил", - цитирует его РИА Новости.

Ранее выяснилось, что дочь Путина не советовалась с отцом перед тем, как поставить прививку в качестве добровольца. "Ей по работе надо тоже", - рассказал ранее сам президент. Он подтвердил, что прививку поставила старшая дочь Мария, работа которой связана с медициной.

Накануне президент впервые прокомментировал свою вакцинацию. На этой неделе ему сделали инъекцию первого компонента одной из трех российских вакцин. Какой именно – не уточняется. Не стал этого делать и сам президент.

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Песков рассказал о вакцинации дочерей Путина от коронавируса

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Теги: дочери путина, вакцина, дмитрий песков



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