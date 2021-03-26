26 Марта 2021
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Общество В России Москва
(2005) | Фото: Андрей Замахин www.itogi.ru

Правительство ввело правила сбора информации о новых штаммах коронавируса

Правительство утвердило порядок централизованного сбора информации о новых штаммах коронавируса.

Теперь все федеральные и региональные организации, проводящие молекулярно-генетические исследования вирусов, будут направлять информацию по расшифровке генома возбудителя коронавируса в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, говорится в сообщении на сайте правительства.  

Результаты расшифровки генома должны передаваться в ЦНИИ в течение суток с момента их получения.

"ЦНИИ эпидемиологии обобщит полученные сведения и направит информацию в Роспотребнадзор. На основании этих данных, к примеру, при выявлении новых штаммов коронавируса ведомство будет проводить оценку эпидемиологической ситуации и принимать решение об организации проведения профилактических мероприятий", - говорится в сообщении.

В правительстве считают, что "мутации новой коронавирусной инфекции потенциально могут влиять на эпидемический процесс, а также на течение болезни".

На недавнем совещании президента России с производителями вакцин стало известно, что российские эксперты готовы выехать в Италию, чтобы поработать с крупнейшим в Европе банком штаммов коронавируса. Они хотят посмотреть, как плазма привитых людей будет реагировать на каждый из штаммов.

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Правительство ввело правила сбора информации о новых штаммах коронавируса

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Теги: новый штамм, коронавирус, роспотребнадзор



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