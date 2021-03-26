Югра и Ямал эффективно справятся с комплексным развитием территории, - Якушев

Уральский полпред Владимир Якушев в разговоре с Накануне.RU отметил, что реализация закона о комплексном развитии территорий (КРТ) в уральских северных автономиях пройдёт без сбоев.

"Югра активно наращивает жилищное строительство, города расширяются. Ямал активно работает в этом направлении. У ЯНАО есть, конечно, своя специфика - огромная территория, зона вечной мерзлоты, небольшая плотность населения. Но проблем быть не должно", - сказал полпред.

Сегодня в резиденции президентского наместника состоялось первое заседание нового состава Совета при полпреде.

"Обращаю внимание, что это не новый Совет, а новый состав Совета. Сменился полномочный представитель президента. Я подал документы о переформатировании состава. Сейчас в него входят губернаторы шести регионов УрФО и замгенпрокурора округа Сергей Зайцев. Это самая высокая площадка в округе", - сказал Якушев журналистам по итогам встречи.

Разговор шёл о реализации в УрФО законопроекта о комплексном развитии территории.

"Важно, чтобы были приняты соответствующие подзаконные акты на уровне РФ и регионов. Важно соблюсти баланс интересов и застройщиков, и жителей. Перед нами стоит задача увеличить темп расселения аварийного жилья, защитить права тех, кто живёт в домах, которые завтра признают аварийными, которые ремонтировать в рамках капремонта нецелесообразно. Необходимо, чтобы права жителей при соблюдении такого баланса, нарушены не были", - сказал полпред.

По его словам, полноценно документ заработает в 2022 г. - тогда будут заключены первые договоры, но "точечно" может заработать уже в 2021-ом.

"Возможности региональных бюджетов не ограничены, однако надо понимать, что в ушедшем году было много трат из-за коронавируса, при этом сократились доходы. Этот и другие моменты должны быть отражены в региональной документации. Моей задачей было показать, какие финансовые возможности федерального уровня есть в этом вопросе у регионов. Площадки сейчас можно обсуждать, давайте лучше отталкиваться от договоров, когда они будут заключены", - сказал Якушев.