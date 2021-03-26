Югра и Ямал эффективно справятся с комплексным развитием территории, - Якушев

26 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Владимир Якушев (2021) | Фото: uralfo.gov.ru

Югра и Ямал эффективно справятся с комплексным развитием территории, - Якушев

Уральский полпред Владимир Якушев в разговоре с Накануне.RU отметил, что реализация закона о комплексном развитии территорий (КРТ) в уральских северных автономиях пройдёт без сбоев.

"Югра активно наращивает жилищное строительство, города расширяются. Ямал активно работает в этом направлении. У ЯНАО есть, конечно, своя специфика - огромная территория, зона вечной мерзлоты, небольшая плотность населения. Но проблем быть не должно", - сказал полпред.

Сегодня в резиденции президентского наместника состоялось первое заседание нового состава Совета при полпреде.

"Обращаю внимание, что это не новый Совет, а новый состав Совета. Сменился полномочный представитель президента. Я подал документы о переформатировании состава. Сейчас в него входят губернаторы шести регионов УрФО и замгенпрокурора округа Сергей Зайцев. Это самая высокая площадка в округе", - сказал Якушев журналистам по итогам встречи.

Разговор шёл о реализации в УрФО законопроекта о комплексном развитии территории.

"Важно, чтобы были приняты соответствующие подзаконные акты на уровне РФ и регионов. Важно соблюсти баланс интересов и застройщиков, и жителей. Перед нами стоит задача увеличить темп расселения аварийного жилья, защитить права тех, кто живёт в домах, которые завтра признают аварийными, которые ремонтировать в рамках капремонта нецелесообразно. Необходимо, чтобы права жителей при соблюдении такого баланса, нарушены не были", - сказал полпред.

По его словам, полноценно документ заработает в 2022 г. - тогда будут заключены первые договоры, но "точечно" может заработать уже в 2021-ом.

"Возможности региональных бюджетов не ограничены, однако надо понимать, что в ушедшем году было много трат из-за коронавируса, при этом сократились доходы. Этот и другие моменты должны быть отражены в региональной документации. Моей задачей было показать, какие финансовые возможности федерального уровня есть в этом вопросе у регионов. Площадки сейчас можно обсуждать, давайте лучше отталкиваться от договоров, когда они будут заключены", - сказал Якушев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Югра и Ямал эффективно справятся с комплексным развитием территории, - Якушев

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети