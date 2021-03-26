26 Марта 2021
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Происшествия Свердловская область
Розыск несовершеннолетней (2021) | Фото: СРОО &quot;ДПСО&quot;ПРОРЫВ&quot; Свердловская область

СКР организовал проверку по факту исчезновения 13-летней екатеринбурженки

Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга организовал проверку по факту пропажи 13-летней школьницы. Напомним, что девочка ушла из дома вечером 25 марта, после чего на связь не выходила.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, в ходе проверки будут выяснены все без исключения обстоятельства исчезновения ребенка. Уже опрашиваются родственники и знакомые пропавшей, устанавливаются условия, в которых проживает семья и выполняются иные необходимые проверочные мероприятия.

По итогам доследственной проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение.

Ребенка разыскивают со вчерашнего вечера. Согласно информации поискового отряда "Прорыв", семья у ребенка благополучная. По словам родных, девочка никогда не сбегала из дома и об уходе накануне также никого не предупреждала.

Девочка ростом 155 см., темно-русые волосы длиной ниже плеч и темно-карие глаза. На момент пропажи была одета розовую куртку с капюшоном, серые ботинки и зеленую шапку с помпоном

"Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 6. На розыск пропавшей ориентирован личный состав Екатеринбургской полиции, а также волонтёры. Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребёнка, просят обращаться по телефонам 8(343)356-42-06 либо, 102 (02)", - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

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СКР организовал проверку по факту исчезновения 13-летней екатеринбурженки

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Теги: розыск, Екатеринбург, ребенок, СКР



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