СКР организовал проверку по факту исчезновения 13-летней екатеринбурженки

Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга организовал проверку по факту пропажи 13-летней школьницы. Напомним, что девочка ушла из дома вечером 25 марта, после чего на связь не выходила.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, в ходе проверки будут выяснены все без исключения обстоятельства исчезновения ребенка. Уже опрашиваются родственники и знакомые пропавшей, устанавливаются условия, в которых проживает семья и выполняются иные необходимые проверочные мероприятия.

По итогам доследственной проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение.

Ребенка разыскивают со вчерашнего вечера. Согласно информации поискового отряда "Прорыв", семья у ребенка благополучная. По словам родных, девочка никогда не сбегала из дома и об уходе накануне также никого не предупреждала.

Девочка ростом 155 см., темно-русые волосы длиной ниже плеч и темно-карие глаза. На момент пропажи была одета розовую куртку с капюшоном, серые ботинки и зеленую шапку с помпоном

"Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 6. На розыск пропавшей ориентирован личный состав Екатеринбургской полиции, а также волонтёры. Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребёнка, просят обращаться по телефонам 8(343)356-42-06 либо, 102 (02)", - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.