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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Челябинский облсуд оставил без изменения оправдательный приговор участникам акции "Он нам не царь"

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор Центрального районного суда, оправдавшего участников акции протеста "Он нам не царь" Оксану Еремину и Юрия Вашурина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, 5 мая 2018 года в регионах России прошли протестные акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным. В Челябинске акция не была согласованна с администрацией города. Акция сопровождалась многочисленными задержаниями активистов. По версии следствия, фигуранты дела во время протестной акции якобы пытались прорвать оцепление полицейских. Их обвиняли по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство по предварительному сговору).

4 февраля Центральный районный суд их оправдал, оставив за ними право на реабилитацию. Прокурор обжаловал решение суда, просил его отменить и направить дело на новое судебное разбирательство.

"Районный суд счел доказанным участие Ереминой и Вашурина в публичном мероприятии, состоявшемся 5 мая 2018 года в период времени с 14 часов до 15 часов 50 минут в Центральном районе города. Вместе с тем, исследовав письменные материалы дела и показания свидетелей, сделал вывод о том, что действия подсудимых не подпадают под признаки уголовно наказуемого деяния", - рассказали в пресс-службе облсуда.

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Челябинский облсуд оставил без изменения оправдательный приговор участникам акции "Он нам не царь"

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Теги: суд, митинг, протест, оправдательный приговор,



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