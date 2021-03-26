В Перми неизвестные "заминировали" учебные заведения

В дежурные службы поступили анонимные сообщения о минировании учебных заведений в Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

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"Проведена эвакуация. Сотрудники оперативных служб проводят проверку", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что неделю назад по Перми также прокатилась волна "минирований" социально значимых объектов. В их числе школа и администрация Перми. Тогда информация о взрывных устройствах в зданиях не подтвердилась.