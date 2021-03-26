26 Марта 2021
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Спорт Свердловская область
Билл Питерс, главный тренер ХК Автомобилист (2020) | Фото: ХК &quot;Автомобилист&quot;

Хлеб без зрелищ: главный тренер "Автомобилиста" заявил о будущем изменении стиля игры

Канадский наставник екатеринбургского ХК "Автомобилист" Билл Питерс отреагировал на отсутствие зрелищности игры в матчах нынешнего розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина. По его словам, будущее - как раз за защитой команды.
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Отвечая на вопрос Накануне.RU, иностранный специалист отметил, что пристально изучает тактику казанского "Ак Барса", который играет в семь защитников

"За счет хорошей защиты, например, "Ак Барс" выходит на первый план. Многие команды имеют в составе по семь защитников. В игре с ХК "Авангард" мы потеряли Щемерова, и все это повлияло на результат встречи. Мы будем делать на это ставку и работать над этим. Нужно проанализировать модели "Ак Барса". Понять, как им удается задействовать сразу семь защитников", - заключил "ледяной коуч".

Напомним, что нынешний сезон для "Автомобилиста" уже завершен. Сегодня руководство команды оценило выступление в нем на "двойку".

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Хлеб без зрелищ: главный тренер "Автомобилиста" заявил о будущем изменении стиля игры

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Теги: Питерс, стиль, хоккей, Автомобилист



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