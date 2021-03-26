26 Марта 2021
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Экономика За рубежом
Сухогруз Ever Given сел на мель в Суэйком канале. (2021) | Фото: YouTube / Guardian News

Из-за "пробки" в Суэцком канале суда начали движение в обход Африки

Блокировка Суэцкого канала уже нанесла значительный ущерб мировой морской торговле, в результате чего тарифы на доставку грузов резко растут, а длительное путешествие вокруг Африки становится единственной альтернативой.

Ранее сообщалось, что на снятие с мели сухогруза Ever Given уйдет минимум неделя. Некоторые суда остаются ждать в Красном море, другие разворачиваются и идут в обход Африки – это дополнительные 8 тыс. километров. Одним из первых, кто решился пойти по этому пути, стал контейнеровоз Hyundai Prestige, он вышел в понедельник из британского Саутгемптона, будет проходить мимо мыса Доброй Надежды, в конце апреля достигнет порта назначения в Таиланде.

К отправке кругом Африки также начинают прибегать поставщики сжиженного природного газа. Стоимость транспортировки СПГ выросла, но не так сильно, как на нефтеналивные танкеры, так что пока такой выход дешевле.

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Из-за "пробки" в Суэцком канале суда начали движение в обход Африки

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Теги: суэцкий канал, очередь, пробка, сухогруз, мель, контейнеровоз, африка



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