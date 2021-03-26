Из-за "пробки" в Суэцком канале суда начали движение в обход Африки

Блокировка Суэцкого канала уже нанесла значительный ущерб мировой морской торговле, в результате чего тарифы на доставку грузов резко растут, а длительное путешествие вокруг Африки становится единственной альтернативой.

Ранее сообщалось, что на снятие с мели сухогруза Ever Given уйдет минимум неделя. Некоторые суда остаются ждать в Красном море, другие разворачиваются и идут в обход Африки – это дополнительные 8 тыс. километров. Одним из первых, кто решился пойти по этому пути, стал контейнеровоз Hyundai Prestige, он вышел в понедельник из британского Саутгемптона, будет проходить мимо мыса Доброй Надежды, в конце апреля достигнет порта назначения в Таиланде.

К отправке кругом Африки также начинают прибегать поставщики сжиженного природного газа. Стоимость транспортировки СПГ выросла, но не так сильно, как на нефтеналивные танкеры, так что пока такой выход дешевле.