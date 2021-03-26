Руководство "Автомобилиста" о Дацюке: "Будущее Павла в его руках"

Директор екатеринбургского ХК "Автомобилист" Максим Рябков прокомментировал будущее капитана команды Павла Дацюка.

Напомним, что у форварда в мае истекает контракт с клубом. Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, хоккейный топ-менеджер отметил, что продолжение карьеры заслуженного игрока - это прерогатива его самого.

"Будущее Павла в руках самого Павла. Сезон он провел на очень хорошем уровне. Мы с ним на постоянном контакте и на связи. Он является хорошим игроком, и данный сезон показал это", - ответил Рябков.

Ранее агент Дацюка Дэн Мильштейн заявлял, что, как и в прошлые годы, Павел примет решение о дальнейшей карьере после окончания сезона. Для "Автомобилиста" он уже завершен. Сегодня руководство команды оценило его на "двойку".