26 Марта 2021
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Спорт Свердловская область
хоккеист (2018) | Фото: Накануне.ru

Руководство "Автомобилиста" о Дацюке: "Будущее Павла в его руках"

Директор екатеринбургского ХК "Автомобилист" Максим Рябков прокомментировал будущее капитана команды Павла Дацюка.
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Напомним, что у форварда в мае истекает контракт с клубом. Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, хоккейный топ-менеджер отметил, что продолжение карьеры заслуженного игрока - это прерогатива его самого.

"Будущее Павла в руках самого Павла. Сезон он провел на очень хорошем уровне. Мы с ним на постоянном контакте и на связи. Он является хорошим игроком, и данный сезон показал это", - ответил Рябков.

Ранее агент Дацюка Дэн Мильштейн заявлял, что, как и в прошлые годы, Павел примет решение о дальнейшей карьере после окончания сезона. Для "Автомобилиста" он уже завершен. Сегодня руководство команды оценило его на "двойку".

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Руководство "Автомобилиста" о Дацюке: "Будущее Павла в его руках"

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Теги: Дацюк, Автомобилист, Рябков



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Ранее 18.02.2021 12:56 Мск Агент Дацюка рассказал о будущем капитана "Автомобилиста"

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