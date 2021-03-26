26 Марта 2021
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Политика
Врачи СОКБ №1 (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Врачи Свердловской больницы вырастили пациентке печень, чтобы спасти от онкологии

Специалисты Свердловской областной клинической больницы №1 удалили опухоль пациентке, используя инновационную методику для уральской медицины. Для этого врачи буквально вырастили женщине печень, увеличив здоровые ткани.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, пациентка поступила в больницу с раком одного из отделов толстого кишечника и множественными метастазами в печени. В ходе практически двухлетнего лечения, женщина перенесла две операции и курсы химиотерапии. По словам завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Льва Кардапольцева, который и проводил операцию совместно со своим коллегой Василием Шерстобитовым, увеличение здоровых частей является "перспективной и жизнеспасающей методикой".

Врачи СОКБ №1(2021)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Раньше таких больных не брали на операции. Теперь, если у пациента не поражена хоть небольшая часть печени, мы можем дать ей возможность вырасти и затем прооперировать", – рассказал Кардопольцев.

Во время первой операции в 2019 г. хирургии женщине удалили часть кишечника с опухолью и метастазы, которыми были поражены обе доли печени. После специалисты приступили к удалению правой доли печени, которая была поражена опухолями. При этом, в таких случаях, объем левой доли составляет всего 20%, а не 25% от первоначального, что является противопоказанием для проведения операции.

Врачи СОКБ №1(2021)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Благодаря новой методике, врачи смогли увеличить здоровую долю печени до 29%, после чего заключительный этап операции был успешно завершен.

"Мы смогли относительно безопасно для пациентки провести операцию по резекции правой доли печени. И хотя она была достаточно сложной, в итоге нам удалось добиться того, что опухолевых очагов в организме не осталось. А проведя компьютерную томографию через неделю после вмешательства, мы увидели, что здоровая левая доля увеличилась ещё больше", – сообщил заведующий первым хирургическим отделением СОКБ №1 Олег Орлов.

Врачи СОКБ №1(2021)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Отметим, что данную методику в больнице применили при лечении уже двух пациентов.

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Врачи Свердловской больницы вырастили пациентке печень, чтобы спасти от онкологии

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Теги: печень, методика, онкология, опухоль, СОКБ №1, операция



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