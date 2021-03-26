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Спорт Свердловская область
ХК &quot;Автомобилист&quot; (2021) | Фото: Пресс-служба ХК &quot;Автомобилист&quot;

В ХК "Автомобилист" оценили выступление в сезоне на "двойку"

Инвесторы ХК "Автомобилист" и руководство клуба оценили на "двойку" прошедший сезон. Об этом директор хоккейной команды Максим Рябков рассказал в ходе сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Не удовлетворяют итоги сезона и как команда шла в этом сезоне. Регулярный чемпионат проведен хуже, чем год назад. Турнирные задачи выполнить не удалось - те, которые ставились перед нами. Необходимо реструктурировать взаимодействие с тренерским штабом", - отметил Максим Рябков.

"В ходе сезона у нас возникли проблемы, когда травму получил Павел Дацюк. Мы сейчас будем подбирать еще и других хоккеистов", - добавил главный тренер команды Билл Питерс.

Напомним, что "Автомобилист" завершил регулярный чемпионат КХЛ на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Из 60 поединков екатеринбуржцы одержали победы в 30 встречах и набрали 68 очков.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина уральский клуб уступил в серии против омского "Авангарда" и покинул турнир.

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В ХК "Автомобилист" оценили выступление в сезоне на "двойку"

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Теги: Автомобилист, сезон, итоги



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