В ХК "Автомобилист" оценили выступление в сезоне на "двойку"

Инвесторы ХК "Автомобилист" и руководство клуба оценили на "двойку" прошедший сезон. Об этом директор хоккейной команды Максим Рябков рассказал в ходе сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

"Не удовлетворяют итоги сезона и как команда шла в этом сезоне. Регулярный чемпионат проведен хуже, чем год назад. Турнирные задачи выполнить не удалось - те, которые ставились перед нами. Необходимо реструктурировать взаимодействие с тренерским штабом", - отметил Максим Рябков.

"В ходе сезона у нас возникли проблемы, когда травму получил Павел Дацюк. Мы сейчас будем подбирать еще и других хоккеистов", - добавил главный тренер команды Билл Питерс.

Напомним, что "Автомобилист" завершил регулярный чемпионат КХЛ на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Из 60 поединков екатеринбуржцы одержали победы в 30 встречах и набрали 68 очков.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина уральский клуб уступил в серии против омского "Авангарда" и покинул турнир.