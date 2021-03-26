На Ямале нефтегазовая компания загрязнила нефтью лесные участки

"РН-Пурнефтегаз" выплатила 49,3 млн руб. за загрязнение нефтью лесных участков, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Нанесенный природе ущерб был выявлен во время проверки природоохранной прокуратуры, которая проходила на территории Тарасовского, Губкинского, Комсомольского, Новопурпейского и Барсуковского месторождений в Пуровском районе автономного округа.

"В ходе надзорных мероприятий обнаружены загрязненные нефтесодержащей жидкостью лесные участки общей площадью более пять га. В результате порчи почв причинен ущерб лесному фонду в размере 49,3 млн руб.", - говорится в сообщении.

Природоохранный прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании с предприятия ущерба, причиненного лесному фонду, а также возложении обязанности провести в летний период 2021 года рекультивацию лесных участков.

Ущерб возмещен в полном объеме. Фактическое выполнение мероприятий по рекультивации находится на контроле прокуратуры.