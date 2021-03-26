Школьных медработиников предложили вернуть в педсоветы

В начале апреля Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, регулирующий мониторинг здоровья школьников. Его уже одобрило правительство. Авторами выступили более сотни депутатов, сообщил глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Один из разделов законопроекта посвящен статусу школьного медицинского работника. По словам Морозова, сейчас он обозначен в законе об образовании как вспомогательный персонал. "Это неправильно. По-хорошему медработник в школе должен быть одним из завучей. Хотя бы входить в состав педагогического совета с правом голоса, высказывать свое мнение по формированию нагрузки на учеников, по питанию. И, кстати, в советских законах так и было", - отметил глава комитета.