26 Марта 2021
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Мастер-класс для юных пловцов в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

В Нижнем Тагиле при поддержке Уралвагонзавода прошёл мастер-класс для юных пловцов

В Нижнем Тагиле члены сборной России по плаванию провели мастер-класс для воспитанников школы олимпийского резерва "Спутник".

И именитые, и начинающие пловцы тренируются при поддержке Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех). Секретами мастерства с юными спортсменами поделились призёр чемпионата мира и Европы, финалист Олимпийских игр 2016 года Дарья Устинова, многократные чемпионки России Дарья Муллакаева и Валерия Саламатина, сообщает пресс-служба Уралвагонзавода.

Мастер-класс для юных пловцов в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

Мастер-класс состоялся во Дворце водного спорта УВЗ. Здесь прославленные спортсмены проходят подготовку к одному из самых важных стартов в их карьере – апрельскому чемпионату России в Казани. По результатам данных соревнований произойдёт отбор на Олимпийские игры в Токио. Уралвагонзавод организовал тренировочный сбор именитым спортсменам. Дворец водного спорта УВЗ один из немногих в Свердловской области имеет необходимые дорожки на 50 метров. По словам заслуженного тренера России Дмитрия Шалагина, во многом соответствует олимпийским стандартам.

На мастер-классе присутствовали около 80 юных спортсменов: старшие ребята обучались непосредственно в воде, а малыши следили за упражнениями с трибун. Известные пловцы показали множество элементов, раскрыли несколько профессиональных секретов.

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В Нижнем Тагиле при поддержке Уралвагонзавода прошёл мастер-класс для юных пловцов

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Теги: Уралвагонзавод, плавание, мастер-класс



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