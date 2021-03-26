Защита обжаловала арест экс-губернатора Белозерцева

Защита экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взятке, обжаловала его арест.

Адвокат просит назначить бывшему губернатору меру пресечения, не связанную с лишением свободы, сообщает ТАСС.

Также обжалован арест экс-сенатора, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взятки Белозерцеву.

Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года Белозерцев получил через посредников от главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. В ответ губернатор должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.

23 марта Белозерцев отрешен от должности по решению президента Владимира Путина в связи с утратой доверия.